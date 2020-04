Commissie die Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten evalueert bekend

De commissie die de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gaat evalueren is vandaag bekendgemaakt. Naast Renée Jones-Bos die de commissie zal voorzitten heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van de overige zes leden. Vanwege de genomen coronamaatregelen is onbekend wanneer het evaluatierapport zal verschijnen.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd op 1 mei 2018 van kracht en geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. In het regeerakkoord is overeengekomen dat de Wiv na de inwerkingtreding binnen twee jaar zal worden geëvalueerd door een onafhankelijke commissie.

Die zal onder andere kijken naar de noodzakelijkheid van de bewaartermijn voor data, alsmede de lengte van de bewaartermijn, effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland, geautomatiseerde data-analyse en of de waarborgen in de wet niet contraproductief voor de inlichtingendiensten zijn. "Een belangrijke onderzoeksvraag is of de doelstellingen van de wet, te weten modernisering van de bevoegdheden van de diensten en versterking van de waarborgen, worden behaald", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Op 9 april ging de ministerraad al akkoord met de benoeming van de voorzitter van de evaluatiecommissie, Renee Jones-Bos. Nu is er ook ingestemd met de benoeming van Theo Bot (Raad voor de rechtshandhaving), Egbert Dommering (emeritus hoogleraar informatierecht), Larissa van den Herik (hoogleraar internationaal publiekrecht), Bart Jacobs (hoogleraar computerbeveiliging), Wim Nagtegaal (vice-admiraal buiten dienst) en Sjoerd Zijlstra (hoogleraar staats- en bestuursrecht).

Het ministerie stelt dat bij de samenstelling van de commissie is gelet op de voor de evaluatie benodigde kennis en expertise op het gebied van wetgeving, operationele kennis van de werkzaamheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, digitale veiligheid en data-analyse, mensenrechten en privacy. De commissie start vanaf 1 mei met de evaluatie en zal verslag uitbrengen in een openbaar evaluatierapport.

"Aangezien op dit moment onduidelijk is welke invloed de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de corona-crisis zullen hebben op de werkzaamheden van de commissie, is in de instellingsregeling geen opleverdatum voor het rapport van de commissie opgenomen. Deze datum zal, na overleg met de voorzitter van de commissie, op enig moment worden vastgesteld en in de Staatscourant worden gepubliceerd", aldus minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).