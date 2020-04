Adobe dicht ernstige kwetsbaarheden in webwinkelsoftware Magento

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht die meerdere ernstige kwetsbaarheden in de populaire webwinkelsoftware Magento verhelpen. Via de beveiligingslekken kan een aanvaller in het ergste geval op afstand de webwinkel overnemen en toegang tot gegevens van klanten krijgen.

Het gaat in totaal om dertien kwetsbaarheden in Magento Commerce, Enterprise, Community en Open Source, waarmee het mogelijk is om op afstand willekeurige code uit te voeren, gevoelige informatie te verkrijgen en ongeautoriseerde toegang tot het beheerderspaneel te krijgen. Ook bleek dat aanvallers ongeautoriseerde productkortingen hadden kunnen doorvoeren.

Beheerders krijgen het advies om de beschikbaar gemaakte beveiligingsupdates te installeren. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd gebeurt, waardoor aanvallers bijvoorbeeld kwaadaardige code aan webwinkels toevoegen waarmee creditcardgegevens van klanten worden gestolen. Volgens Magento, dat vorig jaar door Adobe werd overgenomen, maken 240.000 winkels wereldwijd gebruik van het platform.