AIVD: staten blijven Nederlandse systemen succesvol binnendringen

Hoewel er de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de digitale weerbaarheid van publieke instellingen blijven statelijke actoren, zoals Chinese, Iraanse en Russische, zeer succesvol in het binnendringen van Nederlandse (overheids)systemen, zo stelt de AIVD in het vandaag verschenen jaarverslag over 2019 (pdf).

Volgens de inlichtingendienst blijkt uit onderzoek dat meerdere Nederlandse topsectoren vorig jaar doelwit zijn geweest van digitale spionage. Daarbij wordt er vooral gewezen naar China, dat zich aan cyberspionage zou schuldig maken. "Een groot deel van de (digitale) spionageactiviteiten van China is gericht op het verbeteren van de eigen economische ontwikkeling", zo laat het jaarverslag weten.

De AIVD maakt zich ook zorgen over de investeringen van China in opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, kwantumcomputing en 5G-communicatie. Die kunnen er toe leiden dat China op deze gebieden marktleider wordt en daarmee ook de technologische standaarden voor de toekomst bepaalt. Hierdoor wordt de rest van de wereld afhankelijk van Chinese technologie. "Deze potentiële afhankelijkheid maakt het Nederlandse bedrijfsleven op termijn nog kwetsbaarder voor (digitale) spionage en mogelijk ook voor sabotage", stelt de AIVD.

De dreiging komt echter niet alleen van China. Volgens de inlichtingdienst maakt de globalisering Nederland in toenemende mate kwetsbaar voor (digitale) spionage. Het gaat dan bijvoorbeeld om vestigingen van Nederlandse bedrijven in het buitenland waar lokale werknemers verregaande toegang tot bedrijfsinformatie hebben, of toeleveranciers waar de beveiliging niet op orde is.

Ict-infrastructuur

Een ander punt dat de AIVD in het jaarverslag benoemt is het gebruik van de Nederlandse ict-infrastructuur door staten bij het uitvoeren van cyberaanvallen tegen andere landen. Dergelijk misbruik kan slecht zijn voor het internationale imago van Nederland, bondgenootschappelijke belangen en de integriteit van de Nederlandse ict-infrastructuur.

Verder meldt de AIVD dat er vorig jaar een significante toename van aandacht voor informatiebeveiliging was. Zo heeft het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de AIVD onderdelen van de Rijksoverheid en vitale sectoren geadviseerd over het beveiligen van vertrouwelijke en staatsgeheime informatie en het vergroten van de weerbaarheid.