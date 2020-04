Multiscope: 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens hebben smart speaker

Ruim 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens hebben thuis een smart speaker staan, waarvan zeker een kleine 1,2 miljoen van de Google Assistant gebruikmaken. Dat claimt marktonderzoeksbureau Multiscope op basis van onderzoek onder 6300 Nederlanders. Volgens de marktvorser staat er in 550.000 huishoudens in Nederland een smart speaker van Google te luisteren. Het gaat dan om de Google Home en Google Home Mini.

Bijna 400.000 huishoudens zouden over een Sonos One beschikken, gevolgd door JBL Link (158.000) en Bose Home Speaker (79.000). Hoewel het hier om verschillende fabrikanten van smart speakers gaat, zijn de apparaten van deze spelers allemaal uitgerust met de Google Assistant. De Sonos en Bose werken daarnaast ook met de Alexa-spraakassistent van Amazon.

Vorig jaar ontstond er nog grote ophef over spraakassistenten, waaronder die van Google. Zowel Apple als Google bleken mensen in te schakelen om naar de audio te luisteren die door Siri, Google Home-apparaten en de Google-assistent op smartphones was opgenomen. Volgens de techbedrijven is dit nodig om de kwaliteit van de spraakassistenten te verbeteren. Uit meldingen van klokkenluiders bleek dat de opgenomen audio vaak persoonlijke en gevoelige informatie bevatte en de betreffende gebruikers waren te herleiden.

Vanwege de ophef besloten Apple en Google het beluisteren van audio door mensen tijdelijk te staken. Vervolgens maakten beide techbedrijven dit opt-in. Google erkende ook dat de Assistant onbedoeld kan worden geactiveerd. Om dit te voorkomen kwam het bedrijf met een optie zodat gebruikers de gevoeligheid van de spraakassistent zelf kunnen instellen.

Volgens Multiscope staat 22 procent van de Nederlandse bevolking positief tegenover spraakbesturing van apparaten. Een derde van de Nederlanders blijft nog steeds sceptisch over aansturing door middel van spraakcommando's.