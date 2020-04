Mozilla test eigen Firefox-extensie die e-mailaliassen genereert

Mozilla is een besloten test gestart van een eigen Firefox-extensie waarmee gebruikers eenvoudig e-mailaliassen kunnen aanmaken om zich voor websites en andere zaken te registreren. Mozilla stuurt de registratiemail en andere berichten vervolgens door naar het echte e-mailadres van de gebruiker.

Vervolgens kan die indien gewenst de alias uitschakelen of verwijderen. "We hebben allemaal veel online accounts, maar de meeste zijn aan één of twee van onze e-mailadressen gekoppeld. Dit houdt in dat wanneer slechts één account wordt gehackt of getrackt, elk ander account en bijbehorende data ook risico loopt. Al onze accounts zijn te herleiden naar het e-mailadres dat we gebruiken", aldus Mozilla.

De Firefox Private Relay-extensie voegt een gebruikersinterface toe die "unieke, willekeurige, anonieme e-mailadressen genereert". Berichten voor deze adressen worden vervolgens naar het echte e-mailadres van de gebruiker doorgestuurd. Volgens Mozilla is dit handig bij het registreren voor apps, websites of nieuwsbrieven. Wanneer gebruikers willen kunnen ze eenvoudig de e-mailalias verwijderen. "En wanneer de dienst een incident heeft, is hun data niet naar jou te herleiden", voegt Mozilla toe.

De browserontwikkelaar laat weten dat het vooralsnog om een experimentele, zeer vroege testversie van de Firefox-extensie gaat die alleen op uitnodiging is te gebruiken. Op de website relay.firefox.com kunnen geïnteresseerden zich straks voor een wachtlijst inschrijven. De broncode van Firefox Private Relay is via GitHub te bekijken.