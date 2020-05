Minister: corona-opt-in dat medische dossiers openstelt is geen opt-out-systeem

Het corona-opt-in waarmee de medische dossiers van ruim 8 miljoen Nederlanders zijn opengesteld is geen opt-out-systeem, aldus minister Van Rijn voor Medische Zorg. Daarnaast kan de corona-opt-in, wanneer de situatie het toelaat, direct worden verwijderd. De minister laat dat weten in een reactie op Kamervragen van de Partij voor de Dieren (PvdD).

De 8 miljoen Nederlanders om wie het gaat hadden nog geen keuze gemaakt of ze hun medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid duurt de triage van deze groep op huisartsenposten en de spoedeisende hulp (SEH), wanneer ze corona hebben of dit wordt verdacht, langer dan noodzakelijk omdat niet alle informatie op tijd beschikbaar is om de juiste zorg te leveren.

Om de huisartsgegevens van deze groep toch te kunnen raadplegen is het 'corona opt-in' bedacht. Daardoor zijn de dossiers van de ruim 8 miljoen Nederlanders nu wel op de huisartsenpost of spoedeisende hulp via het LSP en andere kanalen toegankelijk. Voordat de dossiers door zorgverleners worden geraadpleegd moet de patiënt, als die hiertoe in staat is, nog wel mondeling toestemming geven.

PvdD-Kamerlid Van Esch wilde opheldering van de minister. "Waarom noemt u deze ingreep een 'corona-opt-in' aangezien een opt-in systeem er vanuit gaat dat men een actie moet ondernemen om mee te doen en hier het tegenovergestelde (dus opt-out) het geval is? Acht u een opt-out systeem passend voor de omgang met medische gegevens?"

Volgens Van Rijn is er geen sprake van een opt-out-systeem. Patiënten moeten namelijk nog eerst mondeling toestemming geven. Wanneer ze geen toestemming geven wordt hun informatie ook niet geraadpleegd. "Daarmee is geen sprake van een opt–out-systeem, maar blijft de regie bij de patiënt. Tevens is van belang dat burgers ook als ze nog geen zorgvraag hebben, de mogelijkheid hebben tot een opt-out", merkt de minister op. Zo is het mogelijk om een opt-out via de huisarts of de website Volgjezorg.nl door te geven.

Van Rijn laat verder weten dat waarschijnlijk niet veel mensen hiervan gebruik zullen maken. "Gezien de bijzondere situatie en de getroffen mitigerende maatregelen om misbruik tegen te gaan, verwachten we niet dat veel patiënten hun goedkeuring voor inzage gaan intrekken en zal de belasting daarmee dus beperkt blijven", stelt de minister. "Ik weet niet hoeveel mensen in de huidige situatie een opt-out hebben geregistreerd en kan en mag dat ook niet weten want dit is onderdeel van de registraties van de afzonderlijke huisartsen en privacygevoelige informatie."

De corona-opt-in is een tijdelijke maatregel die in ieder geval tot 1 juni van dit jaar duurt of zolang er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus onder controle te krijgen. "De terugkeer naar de normaaltoestand blijft het uitgangspunt en technisch is voorzien dat de corona-opt-ins dan direct kunnen worden verwijderd", aldus Van Rijn.

Landelijk schakelpunt

Van Esch ging ook nog in op betrokkenheid van een Amerikaans bedrijf bij het Landelijk Schakelpunt. Het Nederlandse VZVZ is beheerder van het LSP. Het technisch onderhoud is onder andere ondergebracht bij een Nederlands bedrijf met een Amerikaanse moedermaatschappij. "Met deze organisatie is overeengekomen dat zij handelen volgens Nederlandse wetgeving en dat die prevaleert boven Amerikaanse wetgeving", laat de minister weten.

Op dit moment vindt er nog geen end-to-end encryptie plaats bij het uitwisselen van medische gegevens via LSP. Van Rijn laat daarover weten dat op dit moment NEN 7512 wordt herzien, de norm over informatieveiligheid bij het uitwisselen van (medische) gegevens. In die herziening, die begin 2021 zou moeten zijn afgerond, wordt end-to-end encryptie ook meegenomen.