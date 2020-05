Belgische privacytoezichthouder: noodzaak corona-app niet aangetoond

Het Financieel Dagblad had gisteren een interessant overzichtsartikelen over de ontwikkeling van corona-apps wereldwijd.

het is hier te lezen: https://bit.ly/3bVsSmS



Voor Europa gaven ze het volgende overzicht:

Tsjechi√ę heeft al een app, die is gebaseerd op het Singaporese initiatief.

Frankrijk wil een app op basis van ROBERT (ROBust and privacy-presERving proximity Tracing protocol), hier zit een centrale database achter.

Zwitserland: binnen twee weken moet de eerste app op basis van DP-3T in Zwitserland gelanceerd worden.

Nederland: de richting van Nederland is onduidelijk. Deze week komt er een Kamerbrief. ;-)