Belgische politie laat burgers van meer misdrijven online aangifte doen

De Belgische politie heeft vanwege de coronacrisis besloten om burgers tijdelijk van meer misdrijven online aangifte te doen. Zodoende hoeven burgers niet meer naar het politiebureau toe. Het was al in België mogelijk om online aangifte te doen van zaken zoals fietsdiefstal, vandalisme, graffiti, beschadigingen en winkeldiefstal. Dat is nu uitgebreid naar fysiek geweld, bedreiging, belaging, diefstal zonder geweld, oplichting en verlies van voorwerpen of documenten.

"De uitbreiding van Police on Web is een uiterst belangrijke stap in onze dienstverlening naar de burger toe. Niet enkel zijn onze diensten op deze manier dag en nacht bereikbaar, maar garandeert dit ook een optimale veiligheid voor burger én politie omdat er geen fysiek contact is", zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

"Ik ben tevreden dat de politie in samenspraak met de procureurs-generaal beslist heeft om police-on-web uit te breiden", voegt minister van Justitie Koen Geens toe. "Het aanpakken van een misdrijf begint met de melding. Deze digitale transformatie maakt dat de politie nog meer beschikbaar is voor de burgers en sluit naadloos aan op het digitalisering van het innen van de strafrechtelijke boetes."