Amerikaanse senatoren presenteren wetsvoorstel voor corona-apps

Vier Amerikaanse senatoren hebben een wetsvoorstel gepresenteerd dat verschillende voorwaarden aan corona-apps stelt en het gebruik van data in de bestrijding van het coronavirus. Het wetsvoorstel moet Amerikanen meer transparantie, keuze en controle over het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gezondheids-, locatie- en nabijheidsdata geven. Daarnaast kunnen bedrijven die persoonlijke data gebruiken om de verspreiding van het virus tegen te gaan aansprakelijk worden gehouden.

"Hoewel de ernst van de corona-gezondheidscrisis niet genoeg kan worden benadrukt, blijft individuele privacy zelfs in tijden van crisis zeer belangrijk", zegt senator John Thune. "Dit wetsvoorstel vindt de juiste balans tussen innovatie, zodat techbedrijven platformen kunnen ontwikkelen om het virus te traceren en de curve af te laten vlakken en de verspreiding te stoppen, en de privacybescherming van Amerikaanse burgers in stand te houden."

De COVID-19 Consumer Data Protection Act stelt dat individuen nadrukkelijke toestemming moeten geven voordat hun persoonlijke gezondheids-, locatie- of nabijheidsgegevens kunnen worden verzameld, verwerkt of verstuurd om het virus te volgen. Bedrijven moeten ook duidelijk aan burgers maken hoe hun data wordt verwerkt, met wie het wordt gedeeld en hoe lang het bewaard blijft.

Verder moeten er duidelijke definities worden opgesteld voor geaggregeerde en geanonimiseerde data, om zo ervoor te zorgen dat bedrijven bepaalde technische en juridische maatregelen treffen om te voorkomen dat gegevens te de-anonimiseren zijn. Bedrijven moeten gebruikers daarnaast de optie geven om zich af te melden voor het verzamelen, verwerken of versturen van hun persoonlijke gezondheids-, locatie of nabijheidsgegevens.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zullen bedrijven verplicht worden om in transparantierapporten te vermelden hoe hun dataverzameling verband houdt met het coronavirus. Tevens zullen bedrijven alle persoonlijke informatie wanneer het niet meer voor de bestrijding van corona nodig is moeten verwijderen of anonimiseren.