Nederlandse universiteiten verbieden Zoom wegens privacyrisico's

Verschillende Nederlandse universiteiten verbieden wegens privacyrisico's het gebruik van videoconferentiesoftware Zoom of stellen beperkingen aan het gebruik ervan. Vanwege de coronamaatregelen wordt er geen fysiek onderwijs meer gegeven. In plaats daarvan kiezen universiteiten voor onderwijs en toetsing op afstand. Het gebruik van Zoom daarbij is voor meerdere Nederlandse universiteiten geen optie.

"De Universiteit Leiden staat geen gebruik van Zoom toe. Reden hiervoor is dat er vanuit privacy-oogpunt risico's zijn die momenteel onderwerp van onderzoek zijn. Zoom verkoopt of deelt persoonsgegevens met derden. Ook de functie Attendee Attention Tracking die de app biedt is risicovol", aldus de Universiteit Leiden. Die adviseert in plaats van Zoom gebruik te maken van Kaltura LiveRoom en Microsoft Teams. Wanneer medewerkers door een partij buiten de universiteit voor een Zoom-meeting worden uitgenodigd adviseert de universiteit om verschillende richtlijnen aan te houden.

Ook de Technische Universiteit Eindhoven heeft Zoom in ban gedaan. "Zoom was een populaire keuze. Het College van Bestuur verbiedt het gebruik hiervan voor het afnemen van tentamens en raadt met klem af het voor andere doeleinden in te zetten. Dit, vanwege angst voor datalekken, voor de privacy en het niet voldoen aan AVG-richtlijnen", zo meldt Cursor, het online magazine van de universiteit.

Op de eigen website waarschuwt de universiteit ook voor de "serieuze beveiligings- en privacygebreken" van Zoom, die kunnen leiden tot datalekken. "De huidige gebreken van Zoom brengen voor de universiteit een te groot risico met zich mee. Enerzijds voor de bescherming van onze persoonsgegevens, anderzijds voor de veiligheid van onze infrastructuur. Daarom ondersteunen we het gebruik van het tool op onze campus niet."

Wie een externe uitnodiging voor een Zoom-meeting krijgt wordt aangeraden om bij de organisator aan te dringen op het gebruik van een andere tool. Wanneer dit niet mogelijk is geeft ook de Technische Universiteit Eindhoven verschillende adviezen, zoals het sluiten van alle overige programma's en het gebruik van de browserversie. "Installeer in ieder geval niet de client", adviseert de universiteit.

De Rijksuniversiteit Groningen laat weten niet over een campuslicentie voor Zoom te beschikken, wat de reden is waarom de applicatie niet wordt ondersteund. "Tevens zijn er privacy issues met deze applicatie waardoor de privacy juristen van de Nederlandse universiteiten het gebruik afraden", meldt de universiteit.

De Universiteit Utrecht laat weten dat Zoom de komende weken nog zeer incidenteel wordt gebruikt voor onderwijs op afstand en in principe alleen voor onderwijs met meer dan 250 deelnemers. "De kans is dus vrij groot dat voor jou geldt dat je helemaal geen onderwijs in Zoom meer volgt en al het onderwijs in MS teams aangeboden wordt. Zoom is een videoconferencingtool die wereldwijd veel gebruikt wordt en veel commotie rondom privacy en informatieveiligheid heeft veroorzaakt de afgelopen weken." De universiteit heeft ook richtlijnen opgesteld om de privacyrisico's bij het gebruik van Zoom te beperken.

De Tilburg University werkt nog wel met Zoom, maar heeft voor medewerkers en studenten bepaalde functies uitgeschakeld zodat de software veilig is te gebruiken. Tevens raadt de universiteit aan om Zoom alleen maar voor meetings te gebruiken die anders ook in het openbaar zouden hebben plaatsgevonden. Een zelfde soort advies geeft de Universiteit van Amsterdam (UvA). Wel is de UvA een uitgebreider onderzoek naar de privacy en security van Zoom gestart. Aan de hand daarvan kunnen meer maatregelen volgen (pdf).