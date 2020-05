Britse NCSC stopt met gebruik van termen blacklist en whitelist

Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) stopt met het gebruik van de termen blacklist en whitelist. In plaat daarvan worden voortaan de termen 'allow list' en 'deny list' gebruikt. Dat laat de Britse overheidsdienst, die overheid en bedrijfsleven over cybersecurity adviseert en incidenten onderzoekt, in een blogposting weten.

De term whitelist wordt als het om cybersecurity gaat gebruikt om zaken te beschrijven die zijn toegestaan, zoals applicaties, wachtwoorden of ip-adressen. Wanneer dergelijke zaken op een blacklist staan zijn ze niet toegestaan. Een klant van het NCSC had de overheidsdienst gevraagd om de terminologie voortaan niet meer te gebruiken en daar wordt nu gehoor aan gegeven.

"Er is een probleem met de terminologie. Die heeft alleen zin als je wit met 'goed, toegestaan, veilig' vergelijkt en zwart met 'slecht, gevaarlijk, verboden'. Hier kleven een aantal voor de hand liggende problemen aan. Dus om racisme in cybersecurity te bestrijden zullen we deze woorden met een negatieve connotatie in de toekomst niet meer op onze website gebruiken. Het is niet het grootste probleem in de wereld, maar om een slogan te noemen, alle beetjes helpen", zegt Emma W., hoofd advisering van het NCSC.

Voortaan zal de overheidsdienst werken met de termen 'allow list' en 'deny list', die volgens het NCSC meer inclusief zijn. De overheidsdienst gaat nu op de eigen website overal de termen whitelist en blacklist vervangen door allow list en deny list en roept andere organisaties op om dezelfde veranderingen door te voeren. Technisch Directeur van het NCSC, Ian Levy, laat weten dat de dienst niet zit te wachten op reacties van mensen die vinden dat de politieke correctheid is doorgeslagen.