India verplicht corona-app voor alle werknemers van bedrijven en overheid

De Indiase overheid heeft het gebruik van een corona-app die via bluetooth en gps werkt verplicht gesteld voor alle werknemers van bedrijven en overheden. In risicogebieden moet iedereen de app installeren. De app, met de naam Aarogya Setu, beoordeelt het risico van gebruikers op een infectie aan de hand van locatie, medisch verleden en reisgeschiedenis. De locatie wordt aan de hand van gps-coordinaten en bluetooth-data bepaald. Wanneer gebruikers in contact met een coronapatiënt zijn gekomen zullen ze een waarschuwing ontvangen.

Om de app te kunnen gebruiken moeten mensen hun naam, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, beroep en alle bezochte landen in de afgelopen dertig dagen opgeven. Hierna moeten gebruikers verschillende vragen over hun gezondheid beantwoorden, bijvoorbeeld of ze diabetes of een longziekte hebben. Deze data wordt op een server van de Indiase overheid opgeslagen en gekoppeld aan een uniek identificatienummer. Daarmee wordt de gebruiker vervolgens gevolgd. Dit identificatienummer wordt ook gebruikt voor alle data die gebruiker later uploadt.

Eenmaal actief verzamelt de app de locatie van de gebruiker en bewaart die op het toestel van de gebruiker. Zodra gebruikers van de app in elkaars buurt komen wordt hun identificatienummer via bluetooth uitgewisseld en de tijd en gps-locatie wanneer en waar het contact plaatsvond opgeslagen. Wanneer een gebruiker besmet blijkt te zijn wordt deze data naar de Indiase overheid gestuurd, die vervolgens een waarschuwing naar alle gebruikers stuurt die met de coronapatiënt in contact zijn gekomen.

"Het gebruik van de Arogya Setu-app zal voor alle werknemers verplicht worden, zowel in de private als publieke sector. Het is de verantwoordelijkheid van het hoofd van de betreffende organisatie om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de app hebben geïnstalleerd", aldus een verklaring van het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken (pdf). In zogeheten "containment zones" wordt het gebruik van de corona-app voor alle inwoners verplicht. Lokale autoriteiten zullen hierop toezien.

Gebruik van de app was al verplicht voor voedselbezorgers, sommige dienstverleners en federale overheidsmedewerkers. Volgens lokale media zal de corona-app mogelijk straks nodig zijn om toegang tot openbaar vervoer en luchthavens te krijgen als de lockdown wordt opgeheven. "De applicatie is een privacymijnenveld en het voldoet niet aan de principes van minimalisatie, doelbinding, transparantie en controleerbaarheid", zegt de Indiase organisatie Internet Freedom Foundation. De organisatie merkt op dat India geen uitgebreide privacywetgeving kent en het gebruik van dergelijke apps en systemen tot de institutionalisering van massasurveillance kan leiden.

Inmiddels hebben 45 organisaties en meer dan honderd Indiërs, waaronder advocaten, journalisten en onderzoekers, een open brief naar het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd waarin wordt opgeroepen om gebruik van de app niet verplicht te stellen. De Androidversie van de app heeft op het moment van schrijven meer dan 50 miljoen installaties. Apple geeft geen cijfers over het aantal downloads. De Indiase overheid heeft 350 miljoen installaties als doel gesteld.