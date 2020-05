Schneier: contactonderzoek kan niet met een smartphone-app

Regeringen wereldwijd zetten in op het gebruik van smartphone-apps voor het uitvoeren van contactonderzoek naar mogelijke coronabesmettingen, maar volgens beveiligingsexpert Bruce Schneier is dergelijk onderzoek niet via een app te doen. "Het idee dat contactonderzoek kan worden uitgevoerd met een app, in plaats van menselijke zorgprofessionals, is gewoon dom", aldus Schneier.

De beveiligingsexpert stelt dat er sprake van een klassiek identificatieprobleem is. Aan de ene kant speelt het probleem van de vals-positieven. Een corona-app hanteert een precieze definitie van wat een contact is. De bluetoothfunctie die de app gebruikt is echter niet precies genoeg om elk contact goed vast te leggen. Daarnaast houdt een dergelijke app geen rekening met muren en afscheidingen. En niet elk contact hoeft tot een infectie te leiden.

Aan de andere kant zijn er de vals-negatieven. Dit is het geval wanneer een app een contact dat tot een besmetting leidt niet registreert. Dit kan gebeuren door fouten in de locatie- en nabijheidssystemen van de app. Daarnaast registreert de app geen infecties van mensen die de app niet hebben. En niet elke besmetting is het gevolg van een precies gedefinieerd contact, merkt Schneier op.

Doordat de app onnauwkeurig is weten mensen niet waar ze aan toe zijn en of ze een eventuele waarschuwing wel kunnen vertrouwen. "Het eindresultaat is dat de app niet werkt. Mensen zullen hun slechte ervaringen op social media plaatsen, en mensen zullen deze berichten lezen en beseffen dat de app niet te vertrouwen is. Dat verlies aan vertrouwen is zelfs nog erger dan het helemaal niet hebben van een app", stelt Schneier. De expert krijgt bijval van twee hoogleraren aan de Universiteit van Washington en een onderzoeker, die waarschuwen dat corona-apps tot misbruik, desinformatie en een vals gevoel van veiligheid kunnen leiden.