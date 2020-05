WordPress-sites aangevallen via vijf kwetsbare extensies

WordPress-sites waren afgelopen maand het doelwit van een aanval waarbij werd geprobeerd om via oude kwetsbaarheden in verschillende extensies de websites over te nemen. Zo'n 10.000 websites liepen risico. Dat laat securitybedrijf Wordfence in een analyse weten. Het gaat om de extensies: Easy2Map, Blog Designer, WP GDPR Compliance, Total Donations en het Newspaper-theme.

Via de kwetsbaarheden kunnen aanvallers kwaadaardige JavaScript-code op de website plaatsen. Deze code probeert de cookies van de ingelogde WordPress-beheerder te stelen. Wanneer het slachtoffer niet is ingelogd wordt die naar een malafide website doorgestuurd. Is de beheerder wel ingelogd, dan worden zijn inlogcookies gestolen en voegen de aanvallers een backdoor aan de website toe.

Wordfence stelt dat 900.000 WordPress-sites doelwit van de aanval waren, maar het werkelijke aantal kwetsbare websites is veel kleiner. De kwetsbaarheden in het Newspaper-theme, WP GDPR Compliance en Blog Designer werden in respectievelijk 2016, 2018 en 2019 al gepatcht. De extensies Total Donations en Easy2Map werden vorig jaar door WordPress vanwege de kwetsbaarheden uit de officiële repository verwijderd. Wordfence schat dat maximaal 10.000 websites de kwetsbare extensies nog geïnstalleerd hebben. Beheerders krijgen het advies die te updaten of verwijderen.