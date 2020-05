Grootste fabrikant van dialyseapparatuur besmet door ransomware

Het van oorsprong Duitse Fresenius Medical Care, de grootste fabrikant van dialyseapparatuur ter wereld en beheerder van dialyseklinieken wereldwijd, is getroffen door ransomware. Dat laat een woordvoerder tegenover verschillende publicaties weten. Door de infectie is de productie ontregeld.

Gisteren kwam Noorse media al met het bericht dat systemen van Fresensius met ransomware besmet waren geraakt en dit voor een verminderde productie in de fabriek in de stad Halden zorgde. In een verklaring tegenover het Duitse Golem, dat ook over de aanval bericht, bevestigt een woordvoerder de malware. De zorg aan patiënten zou echter niet in het geding zijn.

Een anonieme bron laat aan it-journalist Brian Krebs weten dat alle vestigingen van Fresenius wereldwijd door de Snake-ransomware zijn getroffen. Fresenius bevestigt ook tegenover Krebs dat het door malware besmet is geraakt en er maatregelen zijn genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Verdere details over de aanval wil het bedrijf niet geven. Volgens de bron van Krebs zou Fresenius ook al een keer eerder door ransomware zijn getroffen en destijds 1,5 miljoen dollar hebben betaald. De huidige aanval zou echter veel omvangrijker zijn.

De Duitse Fresenius Group bestaat uit vier onafhankelijke bedrijven: Fresenius Medical Care, Fresenius Helios, Fresenius Kabi en Fresenius Vamed. De bedrijven bieden zorg en medicijnen aan nierpatiënten, alsmede medische apparatuur en beheer van private ziekenhuizen en zorginstellingen. In totaal werken er bijna 300.000 mensen bij de onderneming in meer dan honderd landen.