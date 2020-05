Britse privacytoezichthouder pauzeert onderzoek naar advertentieveilingen

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft vanwege de coronacrisis besloten om het onderzoek naar advertentieveilingen te pauzeren. Bij deze veilingen wordt gebruik gemaakt van real time bidding (RTB), een technologie waarbij advertentieruimte op websites via een geautomatiseerde veiling wordt verkocht aan adverteerders. Elke keer dat iemand een website bezoekt en een gerichte advertentie te zien krijgt, worden gegevens over wat hij of zij leest of bekijkt naar bedrijven gestuurd. Dit worden ook "bid requests" genoemd.

Advertentiebedrijven versturen deze gegevens naar tal van bedrijven om zo adverteerders te laten bieden om advertenties aan bezoekers te tonen. Bedrijven kunnen zo gericht adverteren. De bid requests die dit mogelijk maken bevatten vaak allerlei persoonlijke informatie van internetgebruikers, zoals hetgeen dat de bezoeker leest of bekijkt, locatiegegevens, informatie over het gebruikte apparaat, uniek tracking-ID en ip-adres.

Verschillende Europese privacytoezichthouders, waaronder ook de Britse, zijn naar aanleiding van klachten over deze werkwijze een onderzoek gestart. Begin dit jaar kondigde de ICO aan dat sommige partijen bezig waren om de advertentieveilingen te hervormen. Aan de andere kant bestempelde de toezichthouder bepaalde delen van de industrie als "onvolwassen" die mogelijk regelgeving nodig hadden. Het onderzoek naar de sector liep echter nog.

Vandaag maakt de ICO bekend dat het onderzoek vanwege de coronacrisis en het opnieuw beoordelen van prioriteiten en middelen voorlopig is gepauzeerd. "We hebben de beslissing genomen om ons onderzoek naar real time bidding en de adtechindustrie te pauzeren. Het is niet onze bedoeling om op dit moment sectoren onnodig te belasten, maar onze zorgen over adtech blijven en we willen ons werk de komende maanden wanneer het moment daar is weer hervatten."