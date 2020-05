Zwitserse treinbouwer Stadler afgeperst na diefstal van data

Door karma4: eigen "interne surveillancediensten" Dat surveillance gebeuren is natuurlijk wegens privacy aardig onmachtig. Dat surveillance gebeuren is natuurlijk wegens privacy aardig onmachtig.

Is dat een rant om weer een stukje privacy af te laten pakken? Want anders kunnen we niet surveilleren?Begin eens met je zaken op orde te hebben. Ofwel: hang niet aan het internet wat daar niet absoluut aan moet hangen. Daarmee is zoiets niet onmogelijk, maar wel ingewikkelder. En het is nog eens goed voor de privacy ook! Immers... als je 'bedrijfsgeheimen' niet gedownload zijn en je backups zijn in tact... is er niet zoveel af te persen.Stadler kunnen we natuurlijk alleen maar veel succes wensen. En hopen dat ze gewoon niet betalen.