Ruhr Universiteit Bochum grotendeels offline door computeraanval

De Ruhr Universiteit Bochum is door een "externe computeraanval" grotendeels offline, waardoor studenten en medewerkers geen toegang meer tot allerlei diensten hebben. De problemen begonnen gisteren, toen een groot aantal systemen onbeschikbaar was. Hierdoor kon er geen gebruik worden gemaakt van onder andere de vpn-dienst van de universiteit en Outlook.

Kort na eerste melding over de it-problemen liet de universiteit weten dat een "externe computeraanval" op de centrale it-infrastructuur de oorzaak was. Als gevolg van de aanval moest een groot deel van de it-systemen worden uitgeschakeld. Tevens kregen alle faculteiten het advies om hun Windowsservers uit te schakelen. "De algehele situatie is nog altijd onduidelijk", aldus een verklaring van de universiteit.

In een persbericht voegt de universiteit toe dat de aanval in de nacht van 6 op 7 mei heeft plaatsgevonden. "Op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Er is onmiddellijk besloten om alle centrale servers en back-upsystemen die mogelijk zijn getroffen uit te schakelen." Alle programma's die de universiteit gebruikt alsmede e-mail via Exchange zijn onbeschikbaar. Verschillende systemen voor onderwijs op afstand zijn nog wel online.

Afsluitend geeft de universiteit aan medewerkers en studenten het advies om het gebruik van Windowsprogramma's in alle faculteiten en instellingen van de universiteit te beperken tot de meest noodzakelijke communicatieprocessen. Tevens wordt aangeraden om geen e-mailbijlagen te openen en alle Office-documenten als pdf te versturen. Of het mogelijk om een aanval door ransomware gaat laat de universiteit niet weten.