Politie houdt verdachten aan voor phishingaanval op ING-klanten

De politie heeft twee mannen uit Amsterdam aangehouden voor een grootschalige phishingaanval op ING-klanten. De recherche schat dat er meer dan tweehonderd slachtoffers zijn gemaakt. Eén van de slachtoffers werd voor meer dan twintigduizend euro bestolen.

Volgens de politie stuurden de verdachten phishingmails naar ING-klanten waarin stond dat de bankpas moest worden vervangen. In de berichten werd gesteld dat het vanwege het coronavirus niet wenselijk was om bij een bankfiliaal langs te gaan. Via een link in de phishingmail konden klanten hun nieuwe bankpas "aanvragen". De link wees naar een phishingsite die allerlei gegevens van de slachtoffers vroeg.

Vervolgens werden slachtoffers door de verdachten gebeld, die zich daarbij als ING-medewerker voordeden. Tijdens het telefonisch contact wisten de verdachten cruciale bankgegevens te bemachtigen, zoals inlognamen en wachtwoorden, waarmee er geld van de rekeningen kon worden gestolen. ING deed aangifte bij de politie, waarop er een onderzoek werd gestart.

Het onderzoek leidde gisterendagavond tot de aanhouding van de twee verdachten in een hotelkamer in Amsterdam-Zuidoost. In deze hotelkamer zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen, waaronder smartphones, computers en ander materiaal. De recherche heeft donderdagavond ook een doorzoeking gedaan in een woning in Amsterdam en hierbij eveneens divers materiaal in beslag genomen voor nader onderzoek. Het onderzoek loopt nog en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.