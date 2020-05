Securityconferenties Black Hat USA en Def Con dit jaar online

Securityconferenties Black Hat USA en Def Con zullen dit jaar vanwege het coronavirus online plaatsvinden. Dat hebben de organisatoren aangekondigd. Black Hat en Def Con behoren tot de populairste conferenties voor hackers en onderzoekers en trekken jaarlijks duizenden bezoekers.

Steve Wylie, directeur van Black Hat, laat weten dat de conferentie dit jaar een volledig virtueel evenement wordt. Daarbij wordt ingezet om dezelfde kwaliteit presentaties en trainingen online te bieden die bezoekers gewend zijn in persoon mee te maken. "We kijken ernaar uit om onze wereldwijde gemeenschap op een nieuwe en unieke manier bijeen te brengen", aldus de organisatie op Twitter. Verdere details voor de conferentie die in augustus plaatsvindt zullen binnenkort verschijnen.

Na Black Hat USA vindt traditioneel Def Con plaats. Ook de fysieke versie van deze conferentie is wegens corona afgelast. De organisatie komt nu met een online conferentie. Zo staan er verschillende online challenges en presentaties gepland, is er een "remote movie night and drink-up" en kunnen deelnemers via het eigen discord-kanaal met elkaar communiceren.