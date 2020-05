Cognizant schat schade door ransomware-infectie op 50 tot 70 miljoen dollar

De Amerikaanse it-dienstverlener Cognizant die in april door de Maze-ransomware werd getroffen schat dat de schade door de aanval 50 tot 70 miljoen dollar zal bedragen. Dat liet het bedrijf bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar weten (pdf). Waar de schade precies uit bestaat is nog niet bekendgemaakt. Mogelijk wordt dit in de cijfers over het tweede kwartaal vermeld.

Op 7 mei meldde Cognizant dat het de ransomware-aanval onder controle had. "We gebruiken deze ervaring als een kans om onze security-aanpak op te frissen en versterken. We passen de geleerde lessen al toe om onze security-omgeving verder te hardenen en versterken", aldus de verklaring.

Vorige maand op 18 april maakte Cognizant bekend dat het door ransomware was getroffen en dat de aanval voor verstoringen bij sommige klanten had gezorgd. Verdere details over hoe de aanvallers wisten binnen te dringen, hoeveel klanten zijn getroffen en verdere details over het incident werden niet gegeven en zijn nog altijd onbekend.