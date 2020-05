FBI ontving afgelopen 20 jaar vijf miljoen aangiftes van cybercrime

De FBI heeft de afgelopen 20 jaar vijf miljoen aangiftes van cybercrime ontvangen. In 2000 lanceerde de Amerikaanse opsporingsdienst het Internet Fraud Complaint Center, waar slachtoffers van cybercrime kunnen aankloppen. Het gaat zowel om Amerikaanse burgers, als personen uit andere landen. Deze laatste categorie kan alleen aangifte wanneer de dader vanuit de Verenigde Staten opereerde.

Het Internet Fraud Complaint Center werd in 2002 omgedoopt tot Internet Crime Complaint Center (IC3). In het eerste jaar dat het centrum operationeel was ontving het een kleine 50.000 meldingen van slachtoffers. Het ging voornamelijk om slachtoffers van koop- en verkoopfraude en de destijds beruchte 419-scams. In maart van dit jaar werd de 5 miljoenste melding door het IC3 geregistreerd.

Inmiddels gaan veel klachten over ceo-fraude, ransomware, helpdeskfraude, datingfraude en andere vormen van cybercrime. Ook de schade voor slachtoffers is toegenomen. In 2001 bedroeg de gemiddelde schade per slachtoffer 435 dollar. Vorig jaar was dat gestegen naar 7500 dollar, voor een totaal schadebedrag van meer dan 3,5 miljard dollar. De helft daarvan werd via ceo-fraude buitgemaakt.

Volgens cijfers van het IC3 is ceo-fraude de schadelijkste vorm van cybercrime van de afgelopen jaren. In 2018 maakte de FBI nog bekend dat criminelen via ceo-fraude in vijf jaar tijd 12,5 miljard dollar hadden gestolen. De meeste aangiftes die de FBI ontvangt gaan echter over phishing, koop- en verkoopfraude en afpersing.