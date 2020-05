Luxemburgse supermarkten enkele dagen dicht wegens ransomware

Drie vestigingen van de Luxemburgse supermarktketen Cactus zijn vanwege een infectie door ransomware enkele dagen gesloten geweest. Systemen van Cactus raakten besmet met de REvil-ransomware, ook bekend als Sodinokibi. Hierdoor zagen Cactus-supermarkten in Windhof, Bonnevoie en Merl zich gedwongen om woensdag 29 april de deuren te sluiten. Op maandag 4 en dinsdag 5 mei gingen de supermarkten weer open.

De aanvallers wisten niet alleen bestanden te versleutelen, ook is een onbekende hoeveelheid data buitgemaakt. De criminelen achter de ransomware dreigen de gegevens openbaar te maken, tenzij Cactus het gevraagde losgeld betaalt. Een deel van de data is inmiddels openbaar gemaakt, zo meldt securitybedrijf Cyble. In een persbericht laat Cactus weten dat het slachtoffer van een "hackingaanval" is geworden en erbij de politie aangifte is gedaan, maar verdere informatie wordt niet gegeven.