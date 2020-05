Ransomware besmet systemen geldautomatenfabrikant Diebold Nixdorf

Aanvallers zijn erin geslaagd om systemen van Diebold Nixdorf, één van de grootste fabrikanten van geldautomaten ter wereld, met ransomware te infecteren. Diebold Nixdorf is verantwoordelijk voor een geschatte 35 procent van alle geldautomaten die wereldwijd in gebruik zijn. Daarnaast produceert het bedrijf pinautomaten die in veel winkels zijn te vinden.

Tegenover it-journalist Brian Krebs verklaart Diebold Nixdorf dat het op 25 april verdachte activiteit op het bedrijfsnetwerk ontdekte. Aangezien het een ransomware-aanval vermoedde werd besloten om alle systemen van het netwerk los te koppelen en zo de verspreiding van de malware te beperken.

Volgens Diebold hebben de aanvallers nooit toegang tot geldautomaten of de netwerken van klanten gekregen. Wel zou de reactie op de aanval gevolgen voor de dienstverlening aan meer dan honderd klanten hebben gehad, zo laten bronnen aan Krebs weten. Diebold stelt dat de reactie impact had op een systeem dat verzoeken van reparateurs automatiseert, maar dit zou geen gevolgen voor klanten hebben gehad.

Inmiddels is de infectie onder controle en zijn klanten geïnformeerd, zo laat het bedrijf weten. Diebold stelt dat het losgeld dat de aanvallers vroegen niet is betaald. Details over hoe de systemen besmet konden worden is niet gegeven.