Google verwijdert app die ddos-aanval tegen antivirusbedrijf uitvoerde

Google heeft een app uit de Play Store verwijderd die duizenden Androidtoestellen een ddos-aanval op de website van antivirusbedrijf ESET liet uitvoeren. De aanval vond in januari al plaats, maar is nu pas naar buiten gebracht. De app, met de naam "Updates for Android", verscheen in september 2019 in de Google Play Store en liet gebruikers allerlei nieuwsberichten zien.

De functie voor het uitvoeren van de ddos-aanval was niet vanaf het begin aanwezig, wat verklaart waarom de app in de Play Store terechtkwam, zegt onderzoeker Lukas Stefanko. Deze functionaliteit werd twee weken voor de aanval toegevoegd. Inmiddels was de app al meer dan 50.000 keer geïnstalleerd. Bij de aanval tegen de website van ESET waren zo'n vierduizend unieke ip-adressen betrokken. Naast ESET waren ook verschillende andere websites een doelwit van de app.

"De aanval laat zien dat aanvallers wachten totdat een app voldoende gebruikers heeft voordat ze kwaadaardige functionaliteit toevoegen", stelt Stefanko. "Het detecteren van dergelijke kwaadaardige functionaliteit is niet eenvoudig, aangezien dezelfde techniek door tientallen legitieme Android-software development kits en -frameworks wordt gebruikt. Dit zou inhouden dat detectie die alleen op de aanwezigheid van dergelijke code is gebaseerd veel vals-positieven zou opleveren." ESET waarschuwde Google waarna de app uit de Play Store werd verwijderd.