Duitse leger stapt volledig over op Matrix-gebaseerde chatapp

Het Duitse leger stapt volledig over op een op Matrix-gebaseerde chatapp. De app moet straks ook worden gebruikt voor het uitwisselen van vertrouwelijke overheidsinformatie met rubriceringsniveau VS-NfD. Dat laten Matrix en BWI weten, de it-dienstverlener van de Duitse krijgsmacht.

Matrix is een opensourcechatplatform dat door organisaties die ermee werken zelf gehost kan worden. Sinds vorig jaar december test BWI een op Matrix-gebaseerde chatapp. Volgens de organisatie is de app geschikt voor het uitwisselen van vertrouwelijke informatie en straks zelfs voor overheidsinformatie met rubriceringsniveau VS-NfD. Het is ook de bedoeling dat de op Matrix-gebaseerde chatapp een ander chatprogramma genaamd stashcat gaat vervangen.

Stashcat is propriëtaire software en wordt sinds november 2018 door het Duitse leger getest. Vanwege de coronacrisis is de test uitgebreid en zijn er stashcat-licenties voor 50.000 gebruikers aangeschaft. Op deze manier kunnen medewerkers van de strijdkrachten ook vanuit huis veilig communiceren. Stashcat wordt binnenkort hernoemd naar BwChat, wat staat voor Bundeswehr Chat. Desondanks zal de berichtenapp uiteindelijk worden uitgefaseerd.