Accountantskantoor HLB Belgium slachtoffer datadiefstal en ransomware

Accountantskantoor HLB Belgium is slachtoffer geworden van datadiefstal en ransomware, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Systemen van HLB Belgium raakten met de Maze-ransomware besmet. Daarnaast wisten de aanvallers allerlei gegevens van het bedrijf te stelen en dreigen die openbaar te maken, tenzij HLB het gevraagde losgeld betaalt.

Volgens iTWire gaat het om bedrijfscontracten, accountantsverklaringen, vertrouwelijke memo's en andere documenten. HLB Belgium bevestigt de aanval tegenover de Belgische krant De Tijd, maar stelt dat de aanvallers een "minimale dataset" hebben buitgemaakt. Tevens zouden "enkele betrokkenen" over de aanval zijn ingelicht, alsmede de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

De schade van de aanval is volgens het accountantskantoor, dat vestigingen in Kortrijk, Luik, Charleroi, Brussel en Antwerpen heeft, beperkt. "In samenspraak met onze it-partners hebben we onmiddellijk maatregelen getroffen om de impact voor onze medewerkers en zakenpartners zo veel mogelijk te beperken. De restore van gescande data is met succes gerealiseerd en de systemen zijn opnieuw operationeel", zegt managing partner Patrick Van Impe. Hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen is niet bekendgemaakt.

HLB Belgium is onderdeel van HLB, een wereldwijd netwerk van advies- en accountantskantoren dat in 130 landen actief is. Vorig jaar had het netwerk een omzet van bijna 3 miljard dollar.