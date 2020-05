Belgische politie adviseert wachtwoorden elke zes maanden te wijzigen

Sja. Als je overal hetzelfde wachtwoord gebruikt, en van de helft van jouw accounts niet meer weet dat je ze hebt, en je wijzigt dus maar van de helft van jouw accounts het wachtwoord, zou dit wel eens een verbetering kunnen zijn.



Mijn advies: gebruik een wachtwoordmanager en laat deze, per account, een random wachtwoord genereren. Tenzij je zo'n wachtwoord een keer in het verkeerde veld plakt (gebruikersnaam of e-mailadres, gegevens uit dat veld worden vaak gelogd), of als je vermoedt dat de database van jouw wachtwoordmanager in verkeerde handen kan zijn gevallen en je daar geen sterk wachtwoord voor gebruikt, is het niet nodig om regelmatig account-wachtwoorden te wijzigen.



Een niet te onderschatten voordeel van een wachtwoordmanager is dat je (en evt. een nabestaande, indien je die het master-password hebt gegeven) een overzocht hebt op waar je allemaal accounts hebt en ook met welk logon-ID (gebruiksersnaam, e-mailadres, klantnummer etc).