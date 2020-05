Adobe verhelpt kritieke kwetsbaarheden in Acrobat en Reader

Adobe heeft vandaag beveiligingsupdates voor Acrobat en Reader uitgebracht die in totaal 24 kwetsbaarheden verhelpen, waarvan er twaalf als kritiek zijn aangemerkt. Via dergelijke beveiligingslekken kan een aanvaller in het ergste geval het onderliggende systeem overnemen.

Alleen het openen van een kwaadaardig pdf-bestand of het bezoeken van een kwaadaardige of gecompromitteerde website was voldoende geweest voor een aanvaller om willekeurige code uit te voeren met rechten van de ingelogde gebruiker, informatie van het systeem te stelen of rechten te verhogen.

Gebruikers krijgen het advies om "snel" te updaten naar Acrobat DC of Acrobat Reader versie 2020.009.20063, Acrobat 2017 of Acrobat Reader 2017 versie 2017.011.30171, Acrobat DC Classic of Acrobat Reader Classic versie 2015.006.30523 voor Windows en macOS. Als voorbeeld noemt Adobe het installeren van de updates binnen dertig dagen.

Acht van de verholpen kwetsbaarheden waren gevonden en gerapporteerd door onderzoekers van de Chinese Renmin Universiteit. De nieuwe versies zijn te verkrijgen door handmatig op updates te controleren, de automatische updatefunctie of de website van Adobe.