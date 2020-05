Windows 10 krijgt optie om potentieel ongewenste applicaties te blokkeren

Windows 10 krijgt een optie om potentieel ongewenste applicaties te blokkeren, zo heeft Microsoft aangekondigd. Potentieel ongewenste programma's kunnen volgens het techbedrijf de computer vertragen, onverwachts advertenties tonen of andere, schadelijke software installeren. Met de lancering van de Windows 10 May 2020 update beschikt het besturingssysteem over "reputation-based protection" dat ongewenste applicaties moet blokkeren.

De optie staat standaard uitgeschakeld en gebruikers kunnen die inschakelen voor zowel applicaties als downloads. De downloadoptie blokkeert het downloaden van potentieel ongewenste applicaties. Dit werkt echter alleen als gebruikers van Chromium Edge gebruikmaken. In februari werd al een optie aan de browser toegevoegd om ongewenste applicaties te blokkeren.

Met de "Block apps" optie kan Windows potentieel ongewenste programma's blokkeren die gebruikers al hebben geïnstalleerd of via een andere browser hebben gedownload. Wanneer de Windows 10 May 2020 Update precies uitkomt is nog onbekend, maar volgens onbevestigde bronnen zou het 28 mei zijn. Eenmaal geïnstalleerd kan via Windows Security de optie om ongewenste applicaties te blokkeren worden ingesteld.