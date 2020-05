Overheid vraagt Facebook vaker om gegevens van gebruikers

De Nederlandse autoriteiten hebben Facebook in de tweede helft van vorig jaar vaker om gegevens van gebruikers gevraagd dan in dezelfde periode een jaar eerder of de eerste helft van 2019. De afgelopen twee jaar werden er niet zoveel dataverzoeken bij het sociale netwerk ingediend.

Alleen in de eerste helft van 2017 diende de Nederlandse overheid meer dataverzoeken in en verzocht data van meer gebruikers. Dat blijkt uit een nieuwe editie van Facebooks transparantierapport. In de tweede helft van 2019 ontving Facebook in totaal 793 verzoeken om gegevens van gebruikers/accounts te overhandigen. De verzoeken hadden op 1121 gebruikers/accounts betrekking. In tachtig procent van de verzoeken werd er door Facebook data overhandigd. Het kan dan gaan om e-mailadressen, namen, creditcardgegevens, registratiedatum, ip-adressen of content.

Van de 793 dataverzoeken in de tweede helft van 2019 ging het in honderd gevallen om noodverzoeken. Deze verzoeken hebben betrekking op situaties waarbij personen fysiek gevaar lopen. In de eerste helft van 2019 ging het nog om 591 verzoeken, waarbij er data van 864 gebruikers/accounts werd gezocht. Van de dataverzoeken in deze periode ging het in 79 gevallen om noodverzoeken. Tijdens de laatste helft van 2018 werden er nog 513 data verzoeken ingediend waarbij gegevens van 746 gebruikers/accounts werd gevraagd.

De meeste dataverzoeken ontving Facebook zoals gezegd in de eerste zes maanden van 2017. Toen werd er 804 keer om gegevens van 1359 gebruikers/accounts gevraagd. In 92 procent van de verzoeken overhandigde Facebook toen gegevens. Niet alleen de Nederlandse autoriteiten vragen vaker om gegevens, wereldwijd is er een stijgende lijn zichtbaar. Over heel 2019 genomen ontving Facebook ruim 269.000 dataverzoeken. Een jaar eerder waren dat er nog 214.000.