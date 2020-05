Back-updienst meet laagste uitval van harde schijven sinds 2013

Back-updienst Backblaze heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de laagste uitval van harde schijven gemeten sinds het in 2013 met de metingen begon. Verschillende Seagate-modellen kenden de meeste uitval. De cijfers zijn gebaseerd op bijna 130.000 harde schijven die het bedrijf in de eerste drie maanden van dit jaar in gebruik had.

Elk kwartaal en elk jaar publiceert Backblaze een overzicht van de harde schijven die het voor de opslag van data gebruikt en het uitvalspercentage waar het mee te maken kreeg. Het uitvalspercentage in de eerste drie maanden van 2020 bedroeg 1,07 procent. Hierbij moet worden opgemerkt dat Backblaze van een annualized failure rate (AFR) spreekt, waarbij de uitval op jaarbasis wordt berekend. In het eerste kwartaal van 2019 viel nog 1,56 procent van de harde schijven uit.

De back-updienst maakt gebruik van harde schijven van HGST, Seagate en Toshiba. Met name HGST zet goede prestaties neer. Alle modellen kenden een uitval onder het gemiddelde van 1,07 procent. Twee modellen, van 8 en 12TB, lieten geen enkele uitval zien. Dat is een ander verhaal bij Seagate, waarbij vijf van de acht gebruikte modellen een uitval van boven de 1,28 procent kenden. Met een percentage van 1,42 procent gingen de 4TB schijven van Seagate het vaakst stuk.

Wanneer er in plaats van de annualized failure rate naar de lifetime failure rates wordt gekeken staan de 4TB-schijven van Seagate ook bovenaan, met een uitvalspercentage van 2,63 procent, gevolgd door een 12TB-model van Seagate met 2,4 procent. Gemiddeld genomen valt 1,71 procent van de harde schijven die Backblaze in gebruik heeft uit.