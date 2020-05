Belangrijke Britse energiespeler Elexon slachtoffer cyberaanval

De belangrijke Britse energiespeler Elexon is slachtoffer van een cyberaanval geworden waardoor het onder andere geen toegang meer tot e-mail heeft. Elexon is een essentieel onderdeel van de Britse energiemarkt, omdat het in de gaten houdt of de elektriciteit die energiebedrijven genereren overeenkomen met wat het elektriciteitsnetwerk verwacht te ontvangen. Ook zorgt het ervoor dat energieleveranciers het juiste bedrag voor de geleverde energie ontvangen.

Gisteren plaatste Elexon op de eigen website en Twitter het bericht dat de interne it-systemen door een cyberaanval zijn getroffen. De aanval is beperkt tot de laptops van het bedrijf en andere interne it-systemen. De energiesystemen waarvoor Elexon verantwoordelijk is zouden geen risico lopen en gewoon functioneren. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven, behalve dat Elexon aan een oplossing werkt en dat het bedrijf op dit moment geen e-mails kan ontvangen en versturen.