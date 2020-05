Britse overheid geeft tips voor thuiswerken op privélaptop

Vanwege de coronamaatregelen zijn er medewerkers die voor het eerst thuiswerken en daarvoor hun eigen privélaptop, telefoon of andere systemen gebruiken. Aanleiding voor het National Cyber Security Centre (NCSC) van de Britse overheid om verschillende tips te geven zodat dit veilig gebeurt.

De tips zijn echter niet alleen van toepassing op de huidige pandemie, maar helpen iedereen die met zijn eigen apparatuur thuiswerkt, stelt Rick C. van het NCSC. Volgens de overheidsinstantie is het belangrijk om het Bring Your Own Device (BYOD)-beleid van de organisatie als uitgangspunt te nemen, als dit aanwezig is. Wanneer dergelijk beleid ontbreekt kunnen de tips van het NCSC uitkomst bieden.

Zo wordt onder andere aangeraden om alle systemen up-to-date te houden, sterke wachtwoorden te gebruiken en te controleren dat er een virusscanner en firewall aanwezig is en staan ingeschakeld. Ook moeten thuiswerkers alleen software downloaden die door de werkgever is goedgekeurd. Het gebruik van een gejailbreakte iPhone of een geroot Androidtoestel voor werk wordt door het NCSC afgeraden.

Een ander belangrijk punt is het maken van back-ups, maar thuiswerkers moeten hun bedrijfsgegevens niet in hun persoonlijke opslagruimte opslaan. Aangezien medewerkers vanaf hun eigen apparatuur werken en deze systemen mogelijk ook door anders gezinsleden worden gebruikt adviseert het NCSC een apart werkaccount aan te maken. "Dit helpt om onbedoelde toegang of verlies van gevoelige informatie door gezinsleden te voorkomen", aldus het advies.

Afsluitend stelt de overheidsinstantie dat cybersecurity geen onderdeel is dat zomaar kan worden afgevinkt, maar dat medewerkers geregeld moeten controleren of alles nog is zoals het hoort te zijn.