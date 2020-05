Advocatenkantoor voor Hollywoodsterren afgeperst na datadiefstal

Het Amerikaanse advocatenkantoor Grubman Shire Meiselas & Sacks dat onder andere Madonna, Bruce Springsteen, Lady Gaga, Drake, Elton John, Robert De Niro, LeBron James en tal van andere sterren vertegenwoordigt is afgeperst nadat aanvallers data van cliënten wisten te stelen en systemen versleutelden.

Het advocatenkantoor werd getroffen door de groep achter de REvil-ransomware, ook bekend als Sodinokibi. Naast het versleutelen van systemen hebben de aanvallers naar eigen zeggen 756 gigabyte aan data buitgemaakt. Voor het ontsleutelen en niet openbaar maken van de data vroegen de aanvallers in eerste instantie 21 miljoen dollar, maar dat is inmiddels naar 42 miljoen dollar verhoogd.

Via een eigen pagina communiceert de groep over de datadiefstal en heeft als bewijs 2,4 gigabyte aan gestolen data openbaar gemaakt. Daarnaast dreigen de aanvallers om informatie over de Amerikaanse president Trump vrij te geven tenzij er wordt betaald. Tegenover CNN liet het advocatenkantoor dit weekend weten dat het nooit met Trump heeft gewerkt.

Wel bevestigt het advocatenkantoor dat aanvallers toegang tot de systemen hebben gekregen en dat de inmiddels gelekte documenten inderdaad van cliënten afkomstig zijn die het vertegenwoordigt. Volgens RollingStone gaat het om gegevens van Lady Gaga, waaronder contracten die naar producenten, medewerkers en leden van haar tournee zijn gestuurd, alsmede promotie-overeenkomsten, onkostenoverzichten, formulieren voor vertrouwelijkheidsovereenkomsten, promotiefoto's en allerlei ander papierwerk.

Grubman Shire Meiselas & Sacks zou echter niet van plan zijn om het gevraagde losgeld te betalen. "We zijn door experts en de FBI verteld dat het onderhandelen met of betalen van terroristen een misdrijf is. Zelfs wanneer er grote bedragen werden betaald hebben de criminelen de documenten vaak toch gelekt", aldus een woordvoerder. Het bedrijf heeft nog niet laten weten of het over een recente werkende back-up beschikt.

De REvil-groep heeft het afgelopen jaar tal van bedrijven weten te infecteren, waaronder Travelex, de Luxemburgse supermarktketen Cactus, de Duitse auto-onderdelenfabrikant Gedia en ook verschillende Nederlandse bedrijven werden slachtoffer en betaalden het losgeld.