Britse politie kijkt naar effect van mondkapjes op inzet gezichtsherkenning

Door John777: Door Anoniem: Lol, maar nu gaan ze zich nog meer op de ogen focussen om tot herkenning te komen.

Zonnebril op ????



Even een meer serieuze noot, ik heb er niet bij stil gestaan dat ze in London al bezig zijn met gezichtsherkenning en vraag mij af hoe lang het gaat duren voordat dit in Nederland ook gemeengoed gaat worden. Vijf, tien of twintig jaar, ik weet het niet. Maar komen gaat het!

Ok, maar mondkapje + zonnebril= totale gezichtsbedekking. Dat is verboden in Nederland in de openbare ruimte/gelegenheden.