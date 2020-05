Edison Mail gaf onbevoegden toegang tot e-mailaccounts 6500 gebruikers

E-mailapp Edison Mail heeft door een bug onbevoegden toegang tot de e-mailaccounts van zo'n 6500 gebruikers gegeven. Het probleem deed zich voor in de iOS-versie van de app waarmee gebruikers hun e-mailaccounts kunnen beheren. Afgelopen vrijdag rolde Edison Mail een update uit voor de iOS-versie die ervoor zorgde dat onbevoegde gebruikers toegang konden krijgen tot de e-mailaccounts van 6480 andere Edison Mail-gebruikers.

Volgens de ontwikkelaars zijn er geen wachtwoorden of andere inloggegevens gelekt of gecompromitteerd. De bug kon uiteindelijk binnen dertig uur na de eerste melding worden verholpen. Zaterdag kwamen de ontwikkelaars met een tijdelijke fix die ervoor zorgde dat alle getroffen gebruikers hun e-mail niet meer via de Edison-app konden benaderen. Gisteren verscheen er een nieuwe versie van de app die de functionaliteit weer herstelde.

In een blogposting maakt Edison Mail excuses en stelt dat de maatregel waardoor de app tijdelijk niet meer werkte nodig was om getroffen gebruikers te beschermen. Alle gedupeerde gebruikers zijn inmiddels via e-mail ingelicht en hebben het advies gekregen om uit voorzorg hun e-mailwachtwoord te wijzigen. Tevens zegt het bedrijf de processen te "fixen" om herhaling in de toekomst te voorkomen. Hoeveel iOS-gebruikers Edison Mail heeft is onbekend. De Androidversie heeft meer dan 1 miljoen installaties.