Mozilla verwijdert Flash-ondersteuning in Firefox 84

Mozilla zal in december van dit jaar met de lancering van Firefox 84 de ondersteuning van Flash in de browser volledig verwijderen. Vanwege een lange geschiedenis van beveiligingsproblemen en het feit dat Flash inmiddels een verouderde technologie is, kondigde Adobe eerder al aan om de ondersteuning van de browserplug-in eind 2020 te beëindigen.

Browserontwikkelaars lieten daarop weten de support gefaseerd uit te schakelen. "Plug-ins zijn een beveiligings- en prestatieprobleem voor Firefox-gebruikers. NPAPI-plug-ins zijn een verouderde technologie en Mozilla streeft naar een web zonder plug-ins", aldus de browserontwikkelaar. Andere partijen lieten een zelfde sentiment horen. Inmiddels staat Flash Player standaard in Chrome en Firefox uitgeschakeld, maar hebben gebruikers nog wel de mogelijkheid om die zelf in te schakelen.

Oorspronkelijk was Mozilla van plan om Flash-support begin dit jaar al uit de browser te verwijderen, maar dat is verschoven naar eind 2020. Een aantal dagen geleden kondigde Mozilla het nieuwe plan aan dat Flash met de lancering van Firefox 84 in december voorgoed verleden tijd is. Hoewel Flash standaard staat uitgeschakeld en voor de meeste websites niet meer is vereist heeft 40 procent van de Firefox-gebruikers de plug-in nog geïnstalleerd. Microsoft heeft december ook als einddatum genoemd, terwijl Google van plan is om met de lancering van Chrome 88 in januari 2021 de support voor Flash volledig te verwijderen.