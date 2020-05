Nieuw-Zeeland lanceert contactonderzoek-app die met qr-codes werkt

Nieuw-Zeeland lanceert aanstaande woensdag een eigen contactonderzoek-app die met qr-codes werkt. De app moet fysiek contactonderzoek ondersteunen, zo liet de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern vandaag tijdens een persconferentie weten. Via de app kunnen gebruikers bijhouden waar ze precies zijn geweest. Ardern vergeleek het met een "digitaal dagboek".

Nieuw-Zeelandse restaurants en bars zijn verplicht om een register van al hun klanten bij te houden. Via de app kunnen Nieuw-Zeelanders hun eigen data op hun eigen toestel opslaan, aldus de premier. "Sommige mensen willen geen formulier invullen dat zich in een openbare gelegenheid bevindt. Sommige mensen hebben zorgen over de apps die bedrijven gebruiken, omdat ze bang zijn dat ze bijvoorbeeld voor klantenacties worden gebruikt, en dat is niet altijd het geval, maar het is een optie dat iemand zijn eigen data voor zichzelf kan opslaan en daar zeker van kan zijn", merkte Ardern op.

De app heeft dan ook niet een bepaald aantal gebruikers nodig om effectief te zijn. "Dit is gewoon een tool die contactonderzoek ondersteunt waarmee iemand er zeker van kan zijn dat zijn data bij hem blijft", ging de premier verder. De app werkt met qr-codes die bezoekers van horecagelegenheden zeer waarschijnlijk moeten scannen, aldus Newsroom. Verdere details over de app worden woensdag tijdens de lancering gegeven.