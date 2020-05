ProtonVPN lanceert Android-app in alternatieve appstore F-Droid

ProtonVPN biedt de eigen Android-app nu ook via de alternatieve appstore F-Droid aan, wat volgens de vpn-provider beter voor de privacy is. F-Droid is de grootste verzamelplaats van vrije en open source Android-apps. Het gebruik van een alternatieve appstore moet gebruikers naast meer privacy ook meer keuze bieden, zo laat het bedrijf in een aankondiging weten. In tegenstelling tot de Google Play Store kunnen gebruikers bij F-Droid zonder een Google-account apps downloaden.

Volgens de ontwikkelaars van de app zijn ze wel gedwongen om als eerste via de Google Play Store te opereren, aangezien Android van Google is en de Play Store de standaard appstore op Androidtoestellen is. "Het is de enige optie om het grootste deel van de Androidgebruikers te bereiken. Een soortgelijke situatie doet zich voor met de Apple App Store, wat een ander voorbeeld van een distributiemonopolie is", zo lieten de ontwikkelaars eerder al weten. Vanwege de marktpositie moeten app-ontwikkelaars zich eerst wel op deze twee distributiekanalen richten om het grootste aantal mensen te bereiken.

Voordat de ProtonVPN-app via F-Droid kon worden aangeboden moest het eerst een controle door het F-Droid-team ondergaan. Alle apps die via F-Droid zijn te vinden worden eerst op basis van de beschikbare broncode gecontroleerd en in elkaar gezet. Dit moet de transparantie vergroten en ervoor zorgen dat alle apps op het platform opereren zoals ze zeggen te doen.

"F-Droid laat gebruikers apps zonder een Google-account downloaden, wat voorkomt dat Google kan monitoren welke app de gebruiker heeft gedownload. Daarnaast zit Google Play vol apps met verborgen trackers die persoonlijke data met derde partijen delen. F-Droid waarschuwt gebruikers voor dergelijke surveillance", zegt Richie Koch van ProtonVPN.