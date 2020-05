Amerikaanse justitieminister hekelt Apple en beveiliging iPhones

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft tijdens een persconferentie uitgehaald naar Apple en de manier waarop het bedrijf iPhones heeft beveiligd. Barr deed zijn uitspraken tijdens een persconferentie waarin hij een update gaf over een schietpartij op een Amerikaanse marinebasis in Pensacola afgelopen december. Daarbij kwamen drie mensen en de schutter om het leven.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie vroeg Apple om twee iPhones van de verdachte te ontgrendelen. Apple verstrekte allerlei informatie waarover het beschikte, zoals iCloudback-ups, accountgegevens en transactiegegevens van meerdere accounts. Het zou gaan om gigabytes aan data, aldus Apple. Het bedrijf herhaalde dat het iPhones en andere apparaten niet van een backdoor zou voorzien om autoriteiten toegang te geven.

"Het probleem was dat de telefoons waren vergrendeld en de FBI niet de wachtwoorden had, dus hadden ze hulp nodig om toegang te krijgen. We hebben Apple om hulp gevraagd, en ook de president heeft dit gedaan. Apple wilde ons niet helpen om de telefoons te ontgrendelen. Apple heeft ze bewust zo ontworpen dat alleen de gebruiker, in dit geval de terrorist, toegang tot de inhoud kan krijgen", aldus Barr. Uiteindelijk zou de FBI via een bruteforce-aanval de toegangscode hebben weten te achterhalen, aldus een bron tegenover NBC News.

Hoewel justitie toegang tot de telefoon heeft gekregen nam Barr tijdens de persconferentie Apple op de korrel. "De wens van Apple om klanten privacy te bieden is begrijpbaar, maar niet tegen elke prijs. Onder onze grondwettelijke principes, waar een rechtbank een zoekbevel verstrekt om bewijs van een misdrijf te vinden, is de privacy van het individu ondergeschikt aan het grotere belang van openbare veiligheid", ging Barr verder.

Volgens de justitieminister is er geen reden waarom bedrijven zoals Apple geen producten en apps kunnen ontwikkelen die na een gerechtelijk bevel door opsporingsdiensten zijn te doorzoeken, terwijl ze tegelijkertijd aan "zeer hoge databeveiligingsstandaarden" voldoen. "Het vinden van deze balans moet niet aan het bestuur van bedrijven worden overgelaten. Het is een beslissing die het Amerikaanse volk via hun vertegenwoordigers moet maken", aldus Barr.

De minister stelde dat openbare veiligheid en privacy elkaar niet uitsluiten. "We vertrouwen erop dat techbedrijven in staat zijn om veilige producten te ontwikkelen die de informatie van gebruikers beschermen en op hetzelfde moment opsporingsdiensten toegang verlenen zodra dit door een rechter is toegestaan, en zoals Apple jarenlang heeft gedaan en anderen nog steeds doen."

Barr merkte op dat Apple met China en Rusland heeft samengewerkt door datacentra naar deze landen te verplaatsen, om zo massasurveillance door deze regimes mogelijk te maken. "Als techbedrijven zoals Apple aan de eisen van autoritaire regimes willen voldoen, hebben ze geen excuus om niet samen te werken met rechtsstaten die burgerlijke vrijheden en privacyrechten respecteren en juridische waarborgen hebben", liet de minister weten.

Barr voegde toe dat de ontwikkelingen in deze zaak hebben aangetoond dat er wetgeving moet komen. Dit keer zou justitie namelijk geluk hebben gehad. Iets dat een volgende keer niet zo hoeft te zijn. Daarnaast zouden de kosten om versleutelde informatie te benaderen zeer hoog zijn en veel tijd in beslag nemen. De minister stelde dat dit geen schaalbare oplossing is en in de gehele VS allerlei telefoons wachten om ontgrendeld te worden.

"Nu commerciële encryptie meer geraffineerd wordt, neemt onze kans op succes elk jaar af. We kunnen ons werk niet doen als bedrijven de mogelijkheid om gerechtelijke zoekbevelen te negeren in de handen van terroristen en criminelen leggen", ging Barr verder. Hij herhaalde dat techbedrijven met justitie moeten samenwerken en hij dit het afgelopen jaar herhaaldelijk heeft gevraagd. "Helaas is er geen voortgang geboekt. Voor de veiligheid van onze burgers kunnen we het ons niet verloven langer te wachten."