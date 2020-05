EasyJet meldt diefstal van privégegevens 9 miljoen klanten

Luchtvaartmaatschappij easyJet is slachtoffer van een aanval geworden waarbij de privégegevens van negen miljoen klanten zijn gestolen, zo heeft het bedrijf via de eigen website bekendgemaakt. Het gaat om reisgegevens en e-mailadressen. Van 2200 klanten zijn ook de creditcardgegevens buitgemaakt.

Veel details over de aanval zijn niet gegeven, behalve dat die van een "zeer geraffineerde" partij afkomstig was en dat de ongeautoriseerde toegang is afgesloten. Alle getroffen klanten worden de komende dagen geïnformeerd. Tevens heeft easyJet het datalek bij de Britse privacytoezichthouder en het Britse National Cyber Security Centre gemeld.

"We nemen de cybersecurity van onze systemen zeer serieus en beschikken over robuuste beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke informatie van onze klanten te beschermen. De dreiging blijft zich echter ontwikkelen nu cyberaanvallers steeds geraffineerder worden", aldus ceo Johan Lundgren. EasyJet heeft nog geen details gegeven die laten zien hoe geraffineerd de aanvallers waren.