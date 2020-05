Staalproducent BlueScope legt productiesystemen stil wegens ransomware

De grootste staalproducent van Australië heeft vanwege een infectie door ransomware verschillende productiesystemen moeten stilleggen. De systemen van BlueScope, dat vorig jaar een omzet van 8 miljard euro had, werden afgelopen vrijdag door een "cyberincident" getroffen. Locaties in Azië en Nieuw-Zeeland hadden vanwege het incident met kleine verstoringen te maken.

In Australië waren de gevolgen groter. De staalproducent zag zich genoodzaakt om verschillende processen te staken, terwijl andere processen handmatig moesten worden uitgevoerd. Zowel de productie als verkoopoperaties werden door de aanval getroffen, aldus BlueScope in een verklaring (pdf). ABC News meldt dat het om een infectie door ransomware gaat en dat systemen in het hele bedrijf zijn geraakt. Een woordvoerder van BlueScope laat in een reactie tegenover de nieuwszender weten dat het bezig is met het herstellen van de getroffen systemen.

Onlangs werd het Australische transport- en logistiekbedrijf Toll voor de tweede keer in korte tijd door ransomware getroffen, wat gevolgen had voor de bezorging en dienstverlening aan klanten. Bij die aanval was de Nefilim-ransomware gebruikt. Of BlueScope ook door deze ransomware besmet is geraakt is nog onbekend.