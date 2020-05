Google gebruikt real-time data gebruikers voor nieuwe beveiligingsoptie Chrome

Google heeft een nieuwe beveiligingsoptie aan Chrome toegevoegd die allerlei real-time data van gebruikers gebruikt om extra bescherming te bieden. Wanneer gebruikers met hun Google-account zijn ingelogd wordt deze data tijdelijk aan hun account gekoppeld. De optie heet "Enhanced Safe Browsing" en moet gebruikers tegen allerlei kwaadaardige websites en downloads beschermen.

Chrome beschikt al over de Safe Browsing-functie die gebruikers tegen dergelijke aanvallen beschermt. Enhanced Safe Browsing is een nieuwe optie voor gebruikers die een "geavanceerder beveiligingsniveau" willen, aldus Google. Hiervoor moeten gebruikers wel meer data met het techbedrijf delen. Zo controleert Chrome het adres van weinig bezochte websites om te kijken of het om een phishingsite gaat. Ook stuurt de browser een klein deel van de bezochte webpagina's en verdachte downloads naar Google om nieuwe dreigingen te ontdekken.

"Wanneer je bent ingelogd zullen Chrome en andere Google-apps die je gebruikt extra bescherming kunnen bieden gebaseerd op een holistisch beeld van de dreigingen die je op het web tegenkomt en aanvallen tegen je Google-account", zegt Nathan Parker van het Chrome Safe Browsing-team.

Bij gebruikers die op hun Google-account zijn ingelogd en de beveiligingsoptie hebben ingeschakeld wordt de doorgestuurde data tijdelijk aan hun account gekoppeld. Dit is volgens Parker nodig om op maat gemaakte bescherming te bieden. Na een "korte periode" wordt de data geanonimiseerd. Gebruikers moeten Enhanced Safe Browsing, dat de komende tijd onder desktopgebruikers van Chrome wordt uitgerold, zelf inschakelen.