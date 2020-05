Politie pakt Groninger op in cybercrimezaak van 1,1 miljoen euro

De politie heeft een 21-jarige inwoner van Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een cybercrimezaak waarbij 1,1 miljoen euro via phishing werd gestolen. De man zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan phishingaanvallen op Marktplaats-gebruikers, tegenover wie hij zich voordeed als potentiële koper. Ter verificatie moesten slachtoffers een cent overmaken. Het betaalverzoek wees echter naar een phishingsite.

Volgens de politie verstuurde de man ook sms-berichten waarin werd gesteld dat de ontvanger nog een openstaande rekening had. De verdachte kwam onder andere in het vizier tijdens het onderzoek naar de oplichting van een Noord-Nederlandse ondernemer. De ondernemer ontving op zijn telefoon een sms-bericht dat van zijn bank afkomstig leek en meldde dat zijn bankpas was verlopen.

Om een nieuwe bankpas te krijgen moest de man zijn oude pas opsturen, wat hij ook deed. Daarnaast logde hij in op een phishingsite waar hij zijn gegevens invulde. Vervolgens werd er in één nacht 1,1 miljoen euro van zijn bankrekening gestolen. De criminelen die toegang tot de rekening van de man kregen maakten het geld over naar 140 katvangers, die elk zo'n 3.000 tot 4.000 euro ontvingen voor het wegsluizen van het gestolen geld.

De politie wist de 21-jarige verdachte op heterdaad aan te houden. Bij het binnengaan van zijn verblijfsplek vond de politie een laptop waarop een 'dashboard' draaide met een overzicht van tools om mensen op te lichten. Daarnaast was er een phishingsite van de man in de lucht. Dit domein is nog tijdens de doorzoeking offline gehaald, waardoor meer slachtoffers zijn voorkomen, meldt de politie.

"De verdachte was extreem behendig met het volle arsenaal aan digitale oplichtingsmethoden, van betaallink-fraude tot en met het versturen van nep aanmaningen via een zogeheten sms-bom. Met een sms-bom kan één bericht aan honderden ontvangers gelijk worden verzonden", zo laat de politie verder weten. Bij de aanhouding van de man is beslag gelegd op luxe goederen, waaronder merkkleding. Daarnaast werden telefoons en computerapparatuur in beslag genomen voor verder onderzoek.