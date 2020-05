Oostenrijks testlab vergelijkt 35 populaire vpn-diensten voor Windows

Het Oostenrijkse testlab AV-Comparatives dat normaal antivirussoftware vergelijkt heeft voor de verandering 35 populaire vpn-diensten voor Windows vergeleken. Miljoenen mensen maken dagelijks gebruik van vpn's. Werd in het verleden vaak nog security als reden gegeven, tegenwoordig lijkt het gebruik van streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney+ de belangrijkste reden te zijn, aldus AV-Comparatives. Via een vpn-dienst kunnen gebruikers namelijk hun locatie spoofen en zo content benaderen die niet in hun eigen land beschikbaar is.

Er kleven ook risico's aan het gebruik van een vpn, aangezien alle data via de vpn-provider loopt. Die kan bijvoorbeeld data over gebruikers verzamelen en delen met andere partijen, zoals opsporingsdiensten. De geselecteerde vpn-providers werden beoordeeld op ondersteunde protocollen, het loggen van verkeer, datum en timestamps, bandbreedte en ip-adressen, het verstrekken van transparantierapporten met het aantal dataverzoeken van overheden, ondersteunde betaalmethodes, het lekken van informatie en prestaties.

Zo werd via de "Kill-Switch Test" gekeken of een vpn-dienst het ip-adres van de gebruiker beschermt als de verbinding met de vpn-dienst plotseling wordt verbroken. Het vpn zou in dit geval over een mechanisme moeten beschikken dat voorkomt dat het echte ip-adres van gebruiker naar het internet lekt. Bijvoorbeeld door de gehele internetverbinding te blokkeren tot de vpn-verbinding weer is opgezet. De meeste providers blijken dit inderdaad te doen, behalve Bitdefender, Kaspersky, McAfee, Norton en Panda.

Als het gaat om het niet loggen van gegevens én het verstrekken van een transparantierapport, of het gebruik van een canary die aangeeft dat overheden data van gebruikers hebben gevraagd, scoren alleen NordVPN en Private Internet Access hier een voldoende. Er zijn echter meer providers die geen gegevens van gebruikers loggen, maar geen transparantierapport aanbieden of met een canary werken. Verder blijkt dat OpenVPN het meest ondersteunde vpn-protocol is en dat slechts een handvol providers van het "nieuw" WireGuard-protocol gebruikmaakt.

Afsluitend laat AV-Comparatives weten dat er geen universeel beste vpn-provider is, aangezien iedereen zijn eigen wensen en voorkeuren heeft. Daarom wordt aangeraden eerst informatie over een potentiële provider op te zoeken en van een proefperiode gebruik te maken.