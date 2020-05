FTC schikt met fabrikant van "onbreekbaar" bluetooth-slot

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft een schikking getroffen met de Canadese fabrikant Tapplock, die beweerde dat de bluetooth-sloten die het verkocht "onbreekbaar" waren en het data van gebruikers goed beschermde. Beide claims bleken niet te kloppen, waardoor klanten zijn misleid, aldus de FTC.

Tapplock verkoopt sloten die met een vingerafdruk of bluetooth-app zijn te openen. In 2018 demonstreerden onderzoekers dat het slot binnen twee seconden via een smartphone kon worden geopend. Daarnaast bleek dat het slot ook fysieke kwetsbaarheden bevatte waardoor het eenvoudig was te openen. Tevens claimde Tapplock dat klantgegevens goed waren beveiligd. De Tapplock-app verzamelt allerlei persoonlijke informatie, waaronder gebruikersnamen, e-mailadressen, profielfoto's en de locatie van het bluetooth-slot.

Een onderzoeker liet wederom in 2018 zien dat hij de gegevens van alle Tapplock-gebruikers kon opvragen. De app maakt voor het bedienen van het slot gebruik van een programmeerinterface (API). Via de API was het mogelijk om van alle gebruikers hun gegevens op te vragen. Alleen het hebben van een geldig token was voldoende. Dit was eenvoudig te verkrijgen door een account aan te maken.

Volgens de FTC heeft Tapplock klanten misleid door te stellen dat de sloten veilig waren en het gegevens van klanten goed beschermde. Verder bleek dat Tapplock geen beveiligingsprogramma of andere maatregelen had genomen om kwetsbaarheden in de sloten te ontdekken.

De FTC en Tapplock kwamen begin april een schikking overeen. Daar kon het publiek tot 11 mei nog commentaar op geven, waarna de toezichthouder een oordeel over de schikking zou vellen. Nu meldt de FTC dat de schikking definitief is goedgekeurd. De Canadese slotenfabrikant zal een uitgebreid beveiligingsprogramma implementeren dat elke twee jaar door een externe partij moet worden goedgekeurd. Daarnaast mag Tapplock geen misleidende uitspraken over de genomen security- en privacymaatregelen meer doen.