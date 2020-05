Juniper voorziet personeel van bluetooth-badge voor intern contactonderzoek

Netwerkbedrijf Juniper gaat personeel van een bluetooth-badge voorzien om zo intern contactonderzoek uit te voeren en ook andere bedrijven hebben plannen met het systeem. Via de badge wordt bijgehouden waar medewerkers zich in het kantoor bevinden en met wie ze contact hebben.

Met de op deze manier verzamelde data kan worden bepaald welke medewerkers zich moeten laten testen of isoleren wanneer een collega met het coronavirus besmet blijkt te zijn. Dat laat Jeff Aaron, vicepresident van Juniper, in een interview met persbureau Reuters weten. Het systeem is door Junipers Mist-divisie ontwikkeld en wordt inmiddels door zo'n 25 klanten van het netwerkbedrijf getest. Naast bluetooth kan het ook met wifi werken en in plaats van een badge is ook de telefoon van medewerkers te gebruiken.

"Wanneer een individu met corona is besmet, of symptomen vertoont, kunnen bedrijven snel andere medewerkers, gasten of klanten identificeren en waarschuwen dat ze ter plekke in contact met dat individu zijn gekomen", aldus de aankondiging van Juniper. Vervolgens is met de data van de besmette medewerker te achterhalen waar hij allemaal is geweest.

Met de verzamelde gegevens zijn ook "hot zones" binnen het bedrijf in kaart te brengen waar veel mensen bij elkaar komen. Dit kan weer helpen bij het opnieuw indelen van ruimtes of schoonmaken. Tevens kunnen organisaties real-time waarschuwingen krijgen wanneer er teveel mensen op één plek bij elkaar zijn.