Aanvallers achter ransomware-aanval Toll maken gestolen data openbaar

Aanvallers die het netwerk van het Australische transportbedrijf met ransomware wisten te infecteren hebben 2 gigabyte aan gestolen data openbaar gemaakt omdat het bedrijf geen losgeld wil betalen. De aanvallers, die begin deze maand toesloegen, claimen meer dan tweehonderd gigabyte aan data te hebben buitgemaakt die mogelijk later online zal verschijnen.

Toll, dat eerder dit jaar ook al door ransomware werd getroffen, bevestigt in een verklaring dat de gelekte gegevens van het bedrijf afkomstig zijn. Er vindt nu een onderzoek naar de inhoud plaats, zodat getroffen partijen kunnen worden gewaarschuwd. Volgens securitybedrijf Cyble gaat het om operationele en financiële documenten, zoals salarisgegevens, financiële maandoverzichten, administratieve overzichten en nog veel meer.

Volgens de aanvallers heeft Toll het eigen netwerk na de eerste aanval in februari niet goed beveiligd en hebben ze meer dan tweehonderd gigabyte in handen. Eerder stelde Toll al dat het onderzoek naar de aanval een aantal weken in beslag zal nemen. Vanwege de aanval besloot Toll verschillende systemen uit te schalen, waaronder MyToll. Via deze omgeving kunnen klanten hun bestellingen en pakketten volgen en afspraken maken om pakketten op te laten halen. Zo is de track-en-tracefunctionaliteit voor pakketten na 4 mei niet beschikbaar en gelden er ook nog andere beperkingen. Wanneer alle systemen weer zijn hersteld is nog onduidelijk.

Toll had vorig jaar een omzet van 8,7 miljard dollar. Het bedrijf is actief in meer dan vijftig landen en telt 40.000 medewerkers. Jaarlijks transporteert de vervoerder naar eigen zeggen 95 miljoen items.