Privédata miljoenen gebruikers Wishbone-app op internet gelekt

Privégegevens van miljoenen gebruikers van de Wishbone-app zijn op internet verschenen. Het gaat onder andere om e-mailadres, gebruikersnaam, telefoonnummer, locatie, geslacht, authenticatietokens voor Facebook en Twitter, profielafbeeldingen en gehashte wachtwoorden.

Via de Wishbone-app kunnen gebruikers content op social media vergelijken en beoordelen, alsmede privéberichten met elkaar uitwisselen. Met name tieners en jongvolwassenen maken er gebruik van. In 2016 werd de app al een keer getroffen door een datalek. Nu zou Wishbone opnieuw slachtoffer van een datalek zijn. De gestolen data werd vervolgens op internet te koop aangeboden, zo liet securitybedrijf Cyble weten.

Eén van de partijen die de data te koop aanbood besloot die vervolgens gratis aan te bieden. Het zou volgens het bericht om data van 40 miljoen accounts gaan. Het is echter onduidelijk of dit aantal klopt. Volgens cijfers van Google is de Androidversie van de app meer dan 5 miljoen keer geïnstalleerd. Wishbone heeft zelf nog niets over het datalek gecommuniceerd.